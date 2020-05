Elena Aubry, la rabbia della mamma a due anni dalla morte: «Hanno rubato le sue ceneri dal sepolcro»

ELENA AUBRY RUBATE LE CENERI DAL SEPOLCRO

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, apre così il post di Graziella Viviano, la mamma di, la 25enne morta su via Ostiense il 6 maggio 2018 in sella alla sua moto. Domani è l'anniversario dei due anni dal quel drammatico incidente. Qualcuno ha rubato le sue ceneri dal sepolcro. E la donna chiede aiuto, lo fa attraverso un appello sul suo profiloLeggi su LEGGO >«Mai avrei pensato di dover fare una diretta per qualcosa di questo genere - dice nel video la mamma di Elena Aubry - Sono appena uscita dai carabinieri, è successa una cosa allucinante. Domani è l'anniversario della morte di mia figlia.. Qualcuno le ha rubate. Abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri e faccio adesso un appello a chiunque sappia qualcosa. Vi chiedo un aiuto: so che molte persone volevano bene a Elena e sono andate a trovarla ed è importate sapere se qualcuno sia andato a trovarla dopo il 7 dicembre puà dire di aver visto se tutto era apposto o meno, in modo da restringere i tempi».«Questo è importante - prosegue la signora Viviano - per tentare di capire quando sia potuto avvenire questo atto disgraziato.. Oltre alle ceneri è stato rubato un quaderno dove erano state scritte dei pensieri per Elena quando abbiamo sigillato il sepolcro di Elena. Se qualcuno vedesse questo quaderno, datemi una mano».«Perdere una figlia è terribile - aggiunge nel video in diretta - ma anche andare al sepolcro di tua figlia e non trovarne più le ceneri è qualcosa che non auguro a nessuno. Non so chi può aver fatto questo gesto triste e indegno.che mi piacerebbe riavere. Se con le ceneri penserete di prendere lo spirito di Elena non ci riuscirete».