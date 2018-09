Allarme rifiuti: il 14 settembre Ama in sciopero

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sarà sciopero invenerdì 14 settembre. A confermare la mobilitazione sono stati i sindacati puntando il dito contro lo slittamento di una riunione prevista ieri con i rappresentanti del Campidoglio. «Lo spostamento dell'incontro sulla vertenza Ama da oggi all'11 settembre è un fatto grave. Lo sciopero del 14 è quindi confermato. Il 12 nelle zone e il 13 negli impianti e le autorimesse effettueranno assemblee su tutti i turni per informare i lavoratori sui rischi a cui è esposta l'azienda», hanno messo nero su bianco le segreterie di Roma e Lazio di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel.I sindacati da tempo sono sul piede di guerra contro due delibere di cui chiedono la modifica: una che secondo loro «apre alla privatizzazione di Ama» e un'altra che «blocca il turn over, invece di mettere l'azienda nelle condizioni di operare al meglio». Per discutere di tutti questi temi, e magari tentare di scongiurare in extremis lo sciopero, l'incontro con l'amministrazione comunale è slittato a martedì della prossima settimana.Intanto, la sindaca ha annunciato l'avvio di una task force' contro «gli zozzoni che sporcano Roma». Virginia Raggi ha infatti riferito che quest'estate è stata costituita «una squadra speciale di supporto all'Ama. Oltre ai verificatori dell'azienda che controllano i conferimenti e vanno nelle discariche abusive, c'è sia una squadra di volontari, sia una mini squadra di agenti della polizia locale che in un mese ha già elevato oltre 100 sanzioni. Abbiamo scoperto che circa il 30% degli zozzoni vengono da fuori Roma». Non solo. Contro l'abbandono in strada di rifiuti in città entro due mesi scenderanno in campo anche i carabinieri in congedo. (P. L. M.)