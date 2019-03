Drone vola sul Colosseo, fermato turista tedesco di 59 anni

Fa volare un drone sopra il Colosseo. Un "divertimento" che è costato caro ad un turista tedesco che è stato fermato e denunciato dalla Polizia Locale. Dopo l'episodio della settimana scorsa, che aveva portato alla denuncia di tre cittadini cinesi, nuovo intervento degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale presso l'area del Colosseo per fermare un turista che stava facendo volare il proprio drone sopra il parco archeologico. Una pattuglia del I Gruppo Centro "ex Trevi", durante i consueti controlli anti-abusivismo nella zona, appena notato il mezzo, hanno immediatamente individuato e fermato il responsabile, E.H., residente in Germania ma nativo del Libano, che è stato denunciato. L'uomo, di 59 anni, dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per non aver rispettato il divieto di sorvolo nel Centro della Capitale. Il drone è stato posto sotto sequestro. Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA