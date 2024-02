Donna pestata a sangue in casa i carabinieri fermano il convivente

di Mario Antoni

Trenta gironi di prognosi dopo essere stata picchiata a sangue dal compagno ai Castelli Romani. Per questo un uomo di 55 anni, è accusato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e maltrattamenti in famiglia. Durante la notte, dopo una segnalazione al 112, i carabinieri sono intervenuti per una lite in un’abitazione in via Don Francesco Bassani, dove una donna romana di 46 anni ha denunciato ai militari che da diverso tempo subisce vessazioni e violenze da parte del proprio convivente, già pregiudicato. Durante l'intervento la pattuglia, ha scoperto che in una roulotte parcheggiata poco distante, l’uomo coltivava diverse piantine di marijuana e 500 grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere venduta. Raccolta la denuncia della vittima, il magistrato di turno, del pool dei reati da codice rosso della procura di Roma, ha disposto arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e lo hanno deferito per il reato di maltrattamenti e lesioni personali. La donna è stata trasportata dal 118, al pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata con una prognosi di 30 giorni.

Lunedì 26 Febbraio 2024