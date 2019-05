Domenica 19 maggio la Komen Race for the Cure a Roma, Leggo media partner

Venerdì 17 Maggio 2019, 01:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata, figlia del Presidente della Repubblica, insieme alla sindaca, a tagliare il nastro del Villaggio della Salute della ventesima edizione della(domenica 19 maggio), ieri mattina, giovedì 16 maggio, al. «La prevenzione è importante. Io ci credo moltissimo, ho visto crescere la Race in questi anni, fanno un lavoro egregio» ha detto, riferendosi al fine della ultradecennale manifestazione: la cura e la prevenzione dei tumori al seno.Una delegazione della Komen, con il professor, presidente Italia, era stata ricevuta alle nove al Quirinale. «Qualche anno fa ho utilizzato l’espressione aver cura della Repubblica - ha detto il Presidente - Intendendo che ciascun concittadino deve avvertire il compito di adoperarsi per il bene comune, per l’interesse generale. La Race è una formula straordinariamente efficace di dare risposta a questa esigenza».Mille metri quadrati, 160 stand, «Il Villaggio - ha detto Masetti- promuove il benessere, propone lezioni di sport, fitness, sana alimentazione, tutto gratuitamente». E c’è una parte dedicata alla prevenzione vera e propria: «La possibilità di fare mammografia ed ecografia mammaria per donne che vivono condizioni di disagio e per tutte le altre screening della tiroide screening cardiovascolari, nutrizionali, alla vista». Sono in bella mostra anche i tre caravan della Carovana della prevenzione, che girano l’Italia per fare esami diagnostici gratuiti in particolare nelle zone disagiate.I quattro giorni al Villaggio culmineranno con corsa di domenica mattina: alle 10 lo start della gara competitiva sui 5 chilometri, poi il via alla marea umana in rosa - si sono iscritte fino a ieri 72mila persone - che percorrerà gioiosamente i 5 e 2 chilometri non competitivi, con arrivo e partenza al Circo Massimo. Fino alle 8 di domenica sarà possibile iscriversi. La Race di Roma - che in venti anni ha raccolto 17 milioni di euro utilizzati in più di 800 progetti sul territorio - farà da apripista a(19/05),(22/09),(29/09) e le novità di(29/09) e(22/09).LEGGO MEDIA PARTNER Da sette anni il nostro giornale e il sito sostengono la Race: un flusso continuo su carta e web che culminerà domenica mattina con le dirette socialriproduzione riservata ®stefania.cigarini@leggo.it