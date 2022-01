Vaccino Covid ai bambini a Roma, aperto il nuovo hub pediatrico presso l'Auditorium Parco della Musica

Aperto a Roma il nuovo centro di vaccinazione pediatrico presso l’Auditorium - Parco della Musica di Roma. Presenti all’inaugurazione, tra gli altri, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

Foto: Ansa

Covid, il nuovo centro di vaccinazione pediatrico all’Auditorium

Aperto a Roma il nuovo centro di vaccinazione pediatrico presso l’Auditorium - Parco della Musica. Il sito è stato realizzato all’esterno degli spazi dell’Auditorium Parco della Musica, sul lato opposto dell’hub vaccinazioni anticovid adulti, e precisamente nello spazio dove era ubicata la ex serra. In tutto sono 500 metri quadri completamente dedicati alla fascia di età 5-11 anni e appositamente allestiti con la grafica della campagna di vaccinazione pediatrica regionale. Il centro vaccinale, che può contare su 7 postazioni di anamnesi e 9 box vaccinali, è già attivo da oggi e può somministrare fino a 600 somministrazioni giornaliere. In fase di accoglienza l’intero processo di registrazione è digitalizzato attraverso una procedura semplice e pienamente conforme alle normative: riconoscimento del vaccinando attraverso la tessera sanitaria, effettuazione dell’anamnesi e inserimento dei dati al terminale con apposizione attraverso tablet delle firme grafometriche (Firme Elettroniche Avanzate – FEA).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA