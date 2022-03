Covid nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 5 marzo 2022: 3.934 positivi (a Roma 1.876) e 5 decessi

Covid nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 5 marzo 2022: Oggi nel Lazio su 9.264 tamponi molecolari e 29.497 tamponi antigenici per un totale di 38.761 tamponi, si registrano 3.934 nuovi casi positivi (+232), 5 decessi (-15), 1.126 ricoverati (-43), 92 terapie intensive (+1) e +6.843 guariti. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,1 per cento. I casi a Roma città sono 1.876». È quanto emerge dall'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù alla presenza dell'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato.

La situazione nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 491 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 774 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 611 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 237 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 319 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 397 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

La situazione nelle Asl delle province dove si registrano 1.105 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 355 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 470 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 114 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 166 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

