Covid Hospital di Casalpalocco, emozione per messa pasquale di monsignor Ricciardi

Il covid Hospital di Casalpalocco è uno dei più attivi a Roma, aperto poco più di un anno fa all'inizio della pandemia: oggi, nel giorno di Pasqua, è celebrata la messa dei riti pasquali nel giardino della struttura sanitaria. Una liturgia emozionante con i pazienti affacciati e commossi alle finestre. Monsignor Paolo RICCIARDI, della pastorale sanitaria, pure lui era visibilmente commosso mentre dava la benedizione. A fare da sottofondo l’Alleluia suonata da arpa, violoncello e violino del Teatro dell’Opera per dare l’augurio di Pasqua ai pazienti malati di covid ospiti del covid hospital romano.

L'Istituto Clinico Casalpalocco del gruppo GVM Care & Research è aperto dal 18 marzo 2020, giorno in cui ICC – Istituto Clinico Casalpalocco è diventato Covid Hospital su richiesta della Regione Lazio, un ospedale a supporto dell’attività dello Spallanzani e accoglie i pazienti positivi al Covid-19 che richiedono cure, strumentazioni di terapia intensiva e personale medico sanitario specialistico. Ad un anno dallo scoppio della pandemia, l’Ospedale Polispecialistico di GVM Care & Research - gruppo ospedaliero italiano presente a Roma anche con l’Ospedale San Carlo di Nancy, Villa Tiberia Hospital, Santa Rita da Cascia e la Casa di Riposo Beata Vergine del Rosario - prosegue la sua attività al servizio dei pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Un anno di cambiamenti continui, ma soprattutto di speranza: nei 365 giorni di pandemia sono stati infatti ricoverati oltre 1300 pazienti, moltissimi dei quali, trattati con successo, sono tornati alle loro famiglie. Non si ferma oggi l’attività del personale medico, sanitario e amministrativo della struttura che continua la lotta al Covid-19 seguendo puntualmente processi e procedure al fine di curare al meglio i tanti pazienti ricoverati. L’attenzione degli operatori di Casalpalocco non si ferma entro le mura della struttura ma va anche oltre: medici ed operatori, infatti, vogliono comunicare il loro impegno rivolto al territorio e alla sicurezza degli abitanti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 18:34

