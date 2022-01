Spettacoli a teatro pensati e ideati per bambini, visite guidate, indagini archeologiche, luminarie nel borgo, opere d'arte al museo spiegate ai più piccoli. Tante attività a Roma per i bambini da fare sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022.

Cosa fare a Roma con bambini sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022

Il Folletto Ciabattino al Teatro Le Maschere

Fino al 16 gennaio, sabato e la domenica alle ore 16.00, Il Folletto Ciabattino, scritto e diretto da Gigi Palla. Quante celeberrime favole hanno per protagoniste delle scarpe, magiche come quelle d'argento di Dorothy nel Mago di Oz, o gli stivali del gatto di Perrault, scarpe che ballano come quelle piccole e rosse di Andersen? Tutte queste favole ama raccontare il ciabattino alla sua signora, ma a forza di raccontarle si distrae e mai riesce a terminare per tempo il suo lavoro. E adesso: come fare?

In visita con i bimbi a Palazzo Altemps

Uno dei più bei palazzi tardorinascimentali della capitale con una collezione statuaria molto prestigiosa, dove i piccoli visitatori potranno ammirare i capolavori dei miti classici, opere d’arte greco-romane, ma anche egizie, che fanno parte di una ricchissima collezione che rende questo museo imperdibile. I bambini potranno partecipare domenica 9 gennaio alle ore 15.00, per prenotarsi è necessario scrivere a gruppobaobart@gmail.com.

La magia al Ghione

Ultimo fine settimana per lo spettacolo “Abracadabra la Notte dei Miracoli” al Teatro Ghione, dove in scena ci saranno i migliori illusionisti provenienti da tutto il mondo, un cast stellare composto da 7 campioni internazionali di magia che stupiranno con i loro prodigi ed illusioni. Clicca qui per il teatro.

Favole di luce a Gaeta

La cittadina di Gaeta sul mare illuminata con i mille colori delle installazioni e proiezioni artistiche ispirate a Dante che rimarranno accese fino al 16 gennaio. Le luminarie di Gaeta, inserite nella cornice natalizia, rimarranno accese fino alla metà del mese, un'occasione per visitare il borgo marinaro della cittadina laziale, una perla del basso Lazio.

Il Museo di Leonardo da Vinci

Una mostra curata nei minimi particolari dove l’interattività delle macchine gioca il ruolo fondamentale per farci capire il genio di Leonardo e le sue invenzioni. Tanti giochi e curiosità per piccoli e grandi, consigliato l'ingresso per i bambin a partire dai 5 anni, con prezzo ridotto fino ai 12.

Piccoli Archeologi nei Sotterranei di San Clemente

Un'indagine archeologica per tutta la famiglia, con visita guidata e attività didattica dedicata ai bambini da 4 a 11 anni. Torce alla mano, tutta la famiglia sarà coinvolta in una vera e propria discesa negli strati della storia di Roma, partendo dalla Basilica di San Clemente, per poi scendere nella vecchia chiesa, in un'insula romana, continuando in basso verso l'antico tempio nel sottosuolo del dio Mitra e alla fine raggiungeremo addirittura una sorgente d'acqua nelle viscere della terra. Qui le info.

Caccia al Tesoro Didattica a Villa Torlonia

Visita didattica per scoprire i segreti del Principe Torlonia, nella villa che nasconde un tesoro. Riuscirete a trovarlo? I giovani archeologi esploreranno il parco inoltrandosi tra palazzi signorili, piante esotiche, casine fiabesche, obelischi e tante altre stranezze, scoprendo la storia e i segreti che nasconde Villa Torlonia. Ecco le informazioni.



