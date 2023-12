Roma, corteo di studenti davanti a Montecitorio: scontri con la polizia. Fumogeni e cori contro le forze dell'ordine

Una manifestazione di alcune decine di studenti è in corso davanti alla Camera dei deputati. La Polizia ha chiuso l'ingresso di Piazza del Parlamento, ora presidiata da numerosi agenti in tenuta antisommossa, mentre i manifestanti accendono fumogeni e scandiscono cori contro le forze dell'ordine. «Andiamo verso il ministero dell'istruzione» ha urlato uno dei manifestanti al megafono, mentre il corteo ha cominciato a muoversi verso via del Corso e ci sono stati momenti di tensione con gli agenti che hanno sbarrato la strada.

Scontri a Montecitorio tra studenti e forze dell'ordine

«Non ci avete ascoltato, bruciamo tutto»: questo lo slogan dei Collettivi autonomi romani degli studenti che si sono riuniti davanti alla Camera dei deputati per protestare contro le politiche del governo Meloni.

