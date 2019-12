Corruzione, a Roma dieci arresti tra imprenditori e funzionari pubblici

Giovedì 5 Dicembre 2019, 10:20

Un blitz della Squadra mobile didellaha portato aper altrettante persone, ritenute responsabili a vario titolo diper l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato, nonchè di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto sono state notificate.Il blitz, effettuato all'alba di oggi, è avvenuto in seguito alle ordinanze emesse dal Gip, su richiesta della Procura di. Ad eseguire le notifiche gli agenti della sezione Anticorruzione della Squadra mobile. Raggiunti dalla misura restrittiva sono tre imprenditori che operano nel settore dell'edilizia, manager privati e funzionari pubblici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.L'operazione, denominata «Cassandra» è la sintesi di un'articolata attività d'indagine svolta, sotto l'egida della Procura, dalla Squadra mobile insieme all'ufficio antifrode dell'Agenzia delle entrate, che ha interessato, tra l'altro, i rapporti illeciti tra un gruppo imprenditoriale della Capitale e alcuni funzionari pubblici nell'aggiudicazione degli appalti relativi alla gestione e ristrutturazione di immobili di proprietà del fondo di previdenza del Mef. Inoltre con la collaborazione dell'ufficio antifrode dell'Agenzia delle entrate, è stata data esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per un valore di oltre 9 milioni di euro.