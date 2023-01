«Corrotti, non parlano neanche inglese»: così Dj Suat si prende gioco e offende i vigili urbani di Roma

Il Dj inglese deride i vigili urbani di Roma: «Poliziotti corrotti. Non sanno neanche parlare inglese». E scoppia il caso. Noto sui social con il nome di Suat, un dj inglese ha messo in scena una provocazione in piena regola per ridicolizzare la polizia municipale di Roma. Un video che, in poche ore, sta facendo il giro del web.

La provocazione di Dj Suat: «I vigili non parlano inglese»

Il Dj è arrivato a Fontana di Trevi, sfrecciando su un monopattino e tenendo al collo una consolle con cui suonava a tutto volume. All’arrivo dei vigili urbani, è iniziata la sceneggiata ripresa dai video dei presenti e dello stesso dj che poi ha pubblicato tutto online.

La coppia di pizzardoni romani gli parlava in italiano chiedendogli di togliere la musica e la consolle ma lui, ridendo, continuava a rispondere in inglese, assicurando di non capire l’italiano.

Da Fontana di Trevi un coro di «Booo» contro i vigili

Sono arrivati altri agenti ma la scena che si ripeteva è stata sempre la stessa: gli uomini in divisa non parlavano in inglese e lui continuava a prendersene gioco facendo ballare i presenti.

Non solo, il Dj incitava i ragazzi presenti a vallare sulle sue note e ad intonare il coro di «Boooo» alla volta dei vigli urbani.

«Agenti corrotti»

Tra un intervento e l’altro, in cui gli veniva chiesto di mostrare i documenti e lui continuava a rispondere di non capire, il Dj ha iniziato a ripetere che non dovevano toccare né lui né la sua consolle ripetendo «don’t touch my equipment». Nel momento in cui si abbassa la telecamera, si lascia andare alla frase «You are corrupt»: «siete corrotti».

Nel video si vede poi Suat nell’auto dei vigili mentre viene portato via per essere identificato. Lui, guardando il Colosseo fuori dal finestrino, se la ride. Sempre a favore di telecamera.

