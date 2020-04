Coronavirus, nel Lazio 154 nuovi contagiati di cui 35 a Roma. Positivo il dg della Asl di Frosinone

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, i dati del Lazio di oggi aggiornati al 9 aprile, come comunicato dalla Regione sulla pagina Facebook dell'Assessorato alla sanità. Nell'intera regione i nuovi positivi sono X, di cui 35 nella città di Roma (molti dal cluster della casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia), dato che sale a 86 per quanto riguarda l'intera provincia della Capitale.Questi i dati invece delle altre province. A12 nuovi casi positivi (tra cui il direttore generale della Asl) e due guariti, a10 nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare e due guariti. A13 nuovi casi, tre guariti e due decessi, due donne di 89 e 86 anni con gravi patologie pregresse. Infine a33 nuovi casi positivi di cui 31 riferibili al cluster della casa di riposo Villa Noemi di Celleno, deceduto un uomo di 78 anni con precedenti pagologie. I guariti sono invece 12.in provincia di, tra cui tre uomini di 68, 81 e 82 anni e due donne di 75 e 86 anni, tutti con patologie pregresse.Intanto il direttore generale della Asl di Frosinone, è risultato positivo al coronavirus. «Ho fatto i miei auguri di guarigione al direttore generale della Asl di Frosinone, Stefano Lorusso ricoverato presso l'ospedale Spaziani», ha dichiarato l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.«Stefano è un combattente e ce la farà e ha ricevuto gli auguri di pronta guarigione da parte di tutti i Direttori generali delle strutture del Servizio sanitario regionale. Un gesto di affetto nei confronti di un manager che si sta facendo apprezzare sul campo. Continueremo a rimanere in contatto per dare le giuste indicazioni organizzative alla sanità in Ciociaria nel contrasto al COVID-19».