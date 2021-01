Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 10 gennaio 2021: 1746 nuovi casi e 17 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, domenica 10 gennaio 2021: sono 1746 i nuovi casi positivi (607 a Roma città) con 11.706 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 17, i guariti 1113. Aumenta il tasso di positività.

In aumento i ricoveri (26 in più rispetto a ieri) e le terapie intensive (+13 in 24 ore), così come il rapporto positivi/tamponi, che passa dal 12,88% di ieri al 14,92% di oggi.

Questo il dettaglio delle singole Asl del Lazio:

Nella Asl Roma 1 sono 197 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 62, 63, 67, 78, 82, 83 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 380 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centotrentacinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 81 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro sono ricoveri. Si registra un decesso di 97 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 161 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 61 e 78 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 238 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 65, 66 e 83 anni con patologie.

Nella Asl di Latina sono 382 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 62 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 126 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Nella Asl di Viterbo si registrano 92 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 94 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 52 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 78.705, di cui 75.612 in isolamento, 2850 ricoverati e 323 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati tamponi e accertati 179.661 casi, con 4131 deceduti e 96.745 guariti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Gennaio 2021, 17:18

