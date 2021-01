Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 361 morti e 18.627 casi positivi. Aumentano ricoveri e terapie intensive

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di domenica 10 gennaio 2021. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 18.627 con 139.758 tamponi (ieri erano stati 19.978 con 172.119 tamponi). 361 i morti (ieri erano stati 483). Con 11.174 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 579.932, 7.090 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 2.453 unità. La percentuale dei tamponi positivi è oggi del 13.33%. Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 78.755.

LEGGI ANCHE > Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 10 gennaio 2021: 1746 nuovi casi e 17 morti

La Regione più colpita oggi è la Lombardia con 3.267 casi, seguita dall’Emilia Romagna (2.193), Veneto (2.167), Lazio (1.746), Sicilia (1.733) e Campania (1.253).

IL BOLLETTINO DI OGGI (clicca per visualizzare il pdf)

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.276.491, di cui 78.755 morti e 1.617.804 dimessi e guariti, 11.174 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 579.932, ieri erano 572.842, un aumento di 7.090 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 27.891, di cui 139.758 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 172.119). Il totale delle persone testate è di 15.422.188.

Del totale dei positivi sono 553.890 quelli in isolamento domiciliare (+6.901), 23.427 ricoverati in altri reparti (+167) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.615 (+22). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 181: il dato peggiore è del Veneto (37) seguito dalla Lombardia (23), Lazio (19), Campania (16), Emilia Romagna (13).

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Gennaio 2021, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA