Coronavirus nel Lazio, zero decessi e 14 casi positivi di cui undici a Roma. D'Amato: «Continuiamo ad avere casi di importazione»

Nel Lazio si registrano oggi 14 casi positivi e zero decessi. A Roma città si registrano 11 nuovi casi. «È necessario fare i tamponi all'aeroporto e garantire l'isolamento per chi proviene dai Paesi ad alto rischio. Continuiamo ad avere una prevalenza di casi di importazione. Dei nuovi casi giornalieri si registrano 6 casi di nazionalità Bangladesh (5 da Roma città e uno da Viterbo) e di questi tre sono di rientro con volo aereo da Dacca». Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato al termine della riunione in videoconferenza per la task force per l'emergenza coronavirus con le Aziende ospedaliere, le Aziende sanitarie locali e i policlinici universitari.



Nella Asl Roma 1 dei tre casi odierni uno riguarda una donna di 88 anni individuata con test di sieroprevalenza in fase di accesso alla casa di riposo. Nella Asl Roma 2 si registrano 5 casi tutti di nazionalità Bangladesh e sono conviventi di un caso positivo già noto individuato al Policlinico Casilino. Due di questi casi sono di rientro con volo internazionale da Dacca. Nella Asl Roma 3 sono 3 i casi odierni e di questi una donna di trent'anni asintomatica individuata con il test di sieroprevalenza di rientro da Londra.



È in corso l'indagine epidemiologica. Un secondo caso riguarda una insegnante di 64 anni asintomatica individuata al test di sieroprevalenza e un ragazzo di 20 anni segnalato dal medico di medicina generale. «Infine per quanto riguarda le province registriamo un caso nella Asl di Latina: si tratta di un uomo sintomatico di Minturno ed è in corso l'indagine epidemiologica, un secondo caso nella Asl di Viterbo e si tratta di un uomo di rientro dal Bangladesh con uno dei voli da Dacca già attenzionato», aggiunge l'assessore D'Amato. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA