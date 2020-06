Coronavirus, nel Lazio 9 nuovi positivi (6 a Roma). Chiude il centro Covid al San Filippo Neri

Oggi registriamo un dato di 9 casi positivi e di questi un caso è riferibile al focolaio del San Raffaele Pisana. Si tratta di una infermiera dipendente della struttura

Nella Asl di Viterbo è stato individuato un infermiere positivo grazie ai test sierologici effettuati sul personale e questo dimostra l’importanza del lavoro svolto per testare, tracciare e trattare. Un caso positivo nella Asl Roma 6 ha richiesto l’attivazione del tracing internazionale, si tratta di un ragazzo tornato dal Messico

Sono stati 4 i decessi nelle ultime 24h, mentre sono stati 14 i guariti nelle ultime 24h raggiungendo un totale complessivo di 6.181 che sono ormai oltre sei volte il numero degli attuali positivi

nel Lazio, i dati di oggi comunicati dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, di cui(più uno nella provincia della Capitale). Un caso a, nessun nuovo positivo a», ha detto l'assessore D'Amato».– Non si registrano nuovi casi positivi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Domani chiude il Covid Center San Filippo Neri;– 4 nuovi casi positivi. 27 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 2 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi;– Non si registrano nuovi casi positivi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– 1 nuovo caso positivo, un ragazzo rientrato dal Messico. Avviato contact tracing internazionale. 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- 1 nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 88 anni;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 1 persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare;- 1 nuovo caso positivo, individuato grazie alla campagna di test di sieroprevalenza sul personale sanitario. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;– 28 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;– 6 pazienti ricoverati di cui. 1 paziente guarito. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;- 47 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus;- Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;- Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;- Dimesso un altro nucleo familiare. Al Centro Covid di Palidoro restano ricoverati 3 bambini e 2 genitori.