Il virologo Silvestri: «Virus in ritirata, chi lo nega dice sciocchezze». La risposta sulle torri 5G

Guido Silvestri da settimane è molto letto e ascoltato con la sua rubrica 'Pillole di ottimismo' sulla sua pagina Facebook. Docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, Silvestri quotidianamente pubblica i dati sull'andamento dell'epidemia, con un pizzico di ottimismo appunto: la ritirata di Sars-CoV-2 dall'Italia continua nonostante gli ultimi dati sull'andamento dell'epidemia, scrive. «Certo che sì, e se qualcuno dice di no, sappiate che sta dicendo una sciocchezza».



«Perché se è vero che i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 5 unità (passando da 163 a 168, siamo al 4,1% del valore di picco, e vedremo domani come vanno) - scrive commentando il bollettino di ieri - i ricoveri ospedalieri totali sono scesi da 3.113 a 2.867 (quindi di altre 246 unità), mentre i casi attivi totali sono scesi da 23.925 a 23.101 (quindi di altre 824 unità). Questi ultimi dati - dice Silvestri - dimostrano come in Italia ci siano sempre meno malati di Covid-19 e sempre meno persone positive al test per Sars-CoV-2».

«Pare che le menti eccelse secondo cui i vaccini sono pieni di metalli pesanti, il cancro si cura con l'urinoterapia, Elvis Presley è vivo (mentre Paul McCartney è morto, nel 1966, per essere precisi), ora si siano convinte che le torri 5G diffondono Sars-CoV-2». Ebbene, «ogni preoccupazione che il mondo possa presto rimanere a corto di imbecilli sembra francamente infondata», commenta il virologo Silvestri.



Marchigiano d'origine, lo scienziato ricorre a un termine del dialetto natio per rendere l'idea: «Nanociambotti di tutto il mondo, unitevi», scrive richiamando il termine 'ciambotto' che significa stupido. «La battuta viene spontanea», spiega, «perché oggi ho ricevuto la bellezza di tre email - da Bethesda, Ancona, e Bordeaux - in cui si racconta come stia prendendo molto piede questa nuova teoria» su Covid e torri 5G. Non solo. «Rimanendo in tema di vette dell'ingegno umano - aggiunge Silvestri - mi hanno pure segnalato che l'ex-medico che nel 1996 scrisse un libro per dimostrare che l'Aids non esiste adesso ha scritto un lungo articolo in cui spiega che Covid-19 è una malattia inventata».

