Addio al 'cornettaro' delle notti di Roma, Dolce Maniera chiude dopo 40 anni: «Fine locazione, pensavamo di avere più tempo»

di Redazione web

«Pensavamo di avere più tempo, scusate per il poco preavviso». Con un messaggio apparso giovedì sulla pagina Facebook, lo storico locale "Dolce Maniera" ha annunciato la chiusura dell'attività, causa «fine locazione». Il cornettaro più famoso delle notti romane abbassa la saracinesca definitivamente, dopo 40 anni di onorato servizio. Dagli anni Ottanta a oggi, è stato un punto di riferimento per romani e non, in cerca di uno spuntino notturno, magari dopo una serata in discoteca o una passeggiata per la città. L'attività aveva la sua unica sede in via Barletta, nel quartiere Prati, a due passi dal Vaticano.

L'annuncio sui social

«Ci scusiamo per il poco preavviso, anche noi pensavamo di avere più tempo - si legge sulla pagina Facebook di Dolce Maniera - ma con il cuore pesante vi comunichiamo che dopo 40 anni di attività la nostra attività chiude causa fine locazione.

«Vi ringraziamo – si legge – di averci fatto entrare nelle vostre case, festeggiare i vostri cari, fatto crescere i vostri figli dal battesimo alla laurea, ne siamo onorati. Per ora ci separiamo, ma abbiamo intenzione di tornare».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 14:08

