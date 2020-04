Colombe e uova allo Spallanzani per il giorno di Pasqua: l'iniziativa della pasticceria romana

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladi quest'anno sarà difficile da dimenticare e sarà vissuta nell'intimità delle proprie case e in alcuni casi negli ospedali. Ed è per questo che i tentativi di allietarla sono ancora più importanti.eccellenza della pasticceria capitolina, si è organizzata per portare i suoi dolci allonel giorno di Pasqua, così come aveva fatto lo scorso 19 marzo in occasione della festa di San Giuseppe.più duri il popolo italiano si unisca e combatta insieme. In una situazione così difficile tante sono le iniziative di solidarietà che vedono coinvolti imprenditori e volontari.Contributi e sforzi concreti che sottolineano lo spirito sincero e forte di comunità.Lo scorso 19 marzo, nel cuore die il figliohanno voluto regalare un momento di serenità e dimostrare la loro vicinanza al personale sanitario dello Spallanzani. Hanno caricato un furgoncino con i bignè di San Giuseppe e li hanno consegnati ai tanti medici e infermieri impegnati in interminabili giornate di lavoro. La sorpresa è stata talmente apprezzata che è previsto un bis per il giorno di Pasqua. Dalla tradizione della famiglia Desideri,verranno consegnati al desk dello Spallanzani in segno di gratitudine.