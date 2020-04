Nonna Ada, 104 anni, ha sconfitto il coronavirus. «È tornata a leggere e a recitare il rosario»

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 22:02

. La super nonna - originaria del Veneto ma residente a Lessona nel Biellese - dopo le due guerre ha superato anche la battaglia contro il Covid-19.Come riporta il Corriere della Sera, Ada Zanusso, nata nel 1916, vive da qualche anno in una casa di riposo, che nelle ultime settimane sarebbe stata flagellata da una ventina di decessi tra gli ospiti, per la maggior parte causati da polmonite. Di cui nove positivi al Covid-19. «- racconta il figlio Giampiero -, ma sono riuscito a sentirla ogni giorno al telefono e anche a farle delle videochiamate.».Il 17 marzo la nonnina è stata sottoposta a tampone e qualche giorno dopo è arrivato il risultato, positivo. «- continua il figlio - quindi la preoccupazione che c’era inizialmente, quando aveva passato una settimana di crisi, paradossalmente era già svanita quando ho saputo che era stata infettata dal coronavirus.».Carla Furno Marchese, medico di base di nonna Ada, ha concluso: «Si alza già dal letto e si mette sulla sedia. E non ha perso nulla della sua lucidità e della sua intelligenza.».