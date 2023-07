In casa con cocaina e hashish mentre è domiciliari: pusher 83enne arrestato di nuovo

di Redazione Web

Un uomo di 83 anni è stato arrestato di nuovo. L'anziano era finito in manette lo scorso dicembre quando i carabinieri, dopo averlo visto comportarsi in modo sospetto, lo avevano fermato e trovato in possesso di cocaina. Poi era scattata la perquisizione in casa che, con sorpresa dei militari, aveva fruttato la scoperta di ben 170 grammi di cocaina, diverse dosi di marijuana e 2.980 euro in contanti.

Ma l'anziano pusher di San Basilio, a Roma, ci è ricascato...

Anziano pusher arrestato (di nuovo)

In quell'occasione, all'uomo di origini calabresi furono concessi gli arresti domiciliari.

E questa volta nella casa dell'anziano sono stati trovati 12 grammi di cocaina e diverse dosi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento. L'anziano, dunque, è stato arrestato nuovamente e questa mattina ha ottenuto (di nuovo) gli arresti domiciliari. Un provvedimento, che i carabinieri sottolineano, è temporaneo, in attesa che l'indagato venga condannato definitivamente per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

