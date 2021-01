Roma, incendio nei sotterranei dell'Umberto I: morto un clochard, ucciso dal monossido di carbonio

Un clochard è stato trovato morto nei sotterranei del Policlinico Umberto I di Roma. L'uomo sarebbe morto a seguito di un incendio scoppiato per cause ancora da chiarire. Secondo le prime analisi effettuate da un medico legale il senzatetto sarebbe morto a causa delle inalazioni di monossido di carbonio, ma si stanno facendo test per valutare cosa possa averne causato il decesso con certezza.

L'uomo, che non aveva documenti, è stato trovato sul pavimento privo di vita. Il clochard da giorni si era stabilito nei sotterranei dell'ospedale, dove cercava un po' di riparo, proprio sotto il reparto di Ginecologia. Probabilmente deve aver acceso un piccolo fuoco per scaldarsi, o un mozzicone di sigaretta ha avviato un incendio con il materasso su cui dormiva, ma le fiamme divampate hanno trasformato il luogo che aveva scelto per stare sicuro al riparo in un luogo di morte.

Non si tratta certo del primo caso di senzatetto nella Capitale che muore cercando di difendersi dal freddo. Qualche giorno fa una 53enne italiana è stata trovata priva di vita in via della Magliana e prima di lei un altro uomo è stato trovato morto in Piazza San Pietro.

