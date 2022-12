Chiara, la romana di 23 anni morta in un incidente a Milano. Indagato l'amico che era al volante: «Forse un colpo di sonno»

Forse un colpo di sonno. Un attimo fatale, che è costato la vita a Chiara Speranza. La giovane romana di 23 anni, è rimasta vittima di un incidente stradale nella notte tra il 2 e il 3 dicembre. Era in una macchina del servizio di car sharing Enjoy insieme a due amici, stavano rientrando a casa dopo una festa. Ma a casa non ci sono mai arrivati. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e aspettano di parlare con il 25enne che era alla guida, indagato per omicidio colposo.

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: Chiara morta a 23 anni

L'incidente con la Enjoy

La testimonianza del 25enne che era alla guida è stata raccolta quella sera da chi l'ha soccorso, ma non è ancora stata messa a verbale, riporta "Il Giorno". Quella che sembra certa, è la dinamica dell'incidente. Il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo, urtando a viale Lunigiana (a pochi passi dalla stazione centrale) il marciapiedi che delimita lo spartitraffico centrale alberato, riservato alla circolazione dei tram.

A quel punto, l’utilitaria rossa è andata a sbattere contro un albero e si è fermata in mezzo alla strada. Ad avere la peggio è stata Chiara Speranza, che era seduta dietro. Le sue ferite erano troppo gravi, è morta in ospedale poco dopo il ricovero.

