Miro Švolík ospite d'onore della decima edizione di Cascina Farsetti Art 2019

Martedì 5 Novembre 2019, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, fotografo slovacco dalle chiare tinte surrealiste sarà il padrino e l'ospite d'onore della decima edizione di, dall'8 al 10 novembre a, nel cuore di Trastevere, a Roma.La manifestazione nasce per dare spazio alla fotografia emergente, quest'anno ospiterà i giovani autori Silvia Agostini, Olmo Amato, Eleonora Chiodo, Daniela Di Lullo, Gabriele Di Stefano, Elisabetta Ercadi, FrancoiseFasnibay, Eva Kosloski, Beatrice Luzi, Michele Marinucci, Francesca Manzullo, Benedetta Montini, Robin Meier, Roberta Marsigli, Nicoletta Prandi, Gian Marco Sanna, Nina Smidek, Paola Tornambé.Tutti impegnati ad esprimersi sul tema comune - Il limite del presente - sul suo superamento, sulla riflessione riguardo la sua esistenza, sulla definizione di realtà e senso di sé, sull’accettazione di linguaggi e forme che si vestono di elementi onirici e visionari. Esporrà a questa edizione, inoltre, anche il vincitore della call for entry. In programma (sito http://www.cascinafarsettiart.it, info 3385785977) anche incontri con gli autori, workshop, seminari e presentazioni di libri.