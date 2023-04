Carta identità elettronica, sabato 29 doppia apertura straordinaria: Prima Porta e La Storta

di Redazione Web

In una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza scrivono: «Doppio appuntamento per sabato 29 aprile in Municipio XV con gli open day per il rinnovo della carta d’identità elettronica.

Le due sedi di Prima Porta, Piazza Saxa Rubra 19, e La Storta, Via Enrico Bassano 10, saranno aperte al pubblico rispettivamente dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 8.30 alle 13.30».

È necessario la prenotazione online: «Al fine di garantire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai cittadini, è necessaria la prenotazione online tramite l'Agenda CIE (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) esclusivamente nella giornata di venerdì 28 aprile a partire dalle 9 e fino a esaurimento delle disponibilità. Grazie al personale del Municipio per essere sempre a disposizione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 14:46

