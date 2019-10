Un incontro una storia: la Caritas lancia un concorso per raccontare storie di migranti ma con gli occhi dei bambini

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 12:18

Creare un’occasione d’incontro fra persone di diversa nazionalità per ridurre la distanza e la diffidenza reciproca. È l’obiettivo del, in collaborazione con il Miur e con il patrocinio di Comune e Regione,Il progetto parte dal presupposto che conoscere le ragioni che spingono a migrare, conoscere in maniera più diretta persone che incontriamo tutti i giorni o con cui condividiamo spazi lavorativi e di vita quotidiana, può contribuire ad aprire spazi di comprensione e di dialogo. Il concorso è rivolto a persone dai 6 anni in su che dovranno raccontare storie di vita di persone che hanno vissuto o stanno vivendo un’esperienza di migrazione e che, attualmente, vivono a Roma. Si può partecipare singolarmente o in gruppo presentando un elaborato scritto o un filmato. Una commissione di valutazione, composta da registi, giornalisti, insegnanti e rappresentanti di organismi che operano nel sociale, selezionerà i vincitori. I premi sono molto interessanti: buoni acquisto per prodotti informatici, corsi di formazione a scelta tra gli oltre 100 proposti e una valanga di libri. Il termine di presentazione è il 20 gennaio 2020. La partecipazione è gratuita.Per maggiori informazioni: Tel. 06.88.81.51.40 - unincontrounastoria@caritasroma.it www.caritasroma.it