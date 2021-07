Caprioglio, Greg, Morandi: l'estate "nel bosco" degli spettacoli di Fregene

Non c'è due senza tre. Il Parco Avventura di Fregene sarà cornice - dal 9 luglio al 27 agosto - della terza edizione di "E...state al Wood", rassegna di spettacoli ideata dall'attrice Claudia Campagnola: «Sono veramente contenta di aver riunito un gruppo di artisti poliedrici, beniamini del pubblico. Lo devo all'aiuto della associazione culturale Rondini».

Si comincia il 9 luglio con Marco Morandi e la stessa Campagnola in 'Chiamatemi Mimì', monologo musicale omaggio a Mia Martini. «Una bella sfida - racconta Morandi - perché cantare il repertorio di una donna è già di per sè inusuale e non semplicissimo, se ci metti anche che lei è Mia Martini. Confrontandosi con questa grande cantante, scomparsa prematuramente, sembrava una sfida persa in partenza. Per fortuna così non è stato. In qualsiasi luogo dove io e Claudia abbiamo proposto lo spettacolo è stato un successo. Il grosso lavoro è stato quello di restituire la sua intensità interpretativa. Nelle varie repliche abbiamo notato che il pubblico si concentrava sulle canzoni, non essendo deviato dal confronto tra la cantante e me, poichè sarebbe stato ingiusto a priori».

Il 16 luglio, a far divertire la platea ci penserà Michele La Ginestra con "M'accompagno da me": «E' dal 2017, al Teatro Sistina, che propongo questo spettacolo - racconta La Ginestra - ed è sempre stato un successo. Conserva, data dopo data, la sua cifra comica, attraverso una sceneggiatura che invita il pubblico alla risata più spontanea, ora più ricercata, ora più commovente. Non è un monologo ma un incontro tra il pubblico e una serie di personaggi, messi a punto continuamente nel corso degli anni e le loro storie. Sul palco, trasformato per l'occasione nella cella di un carcere, si succederanno tante personalità alcune realistiche e altre improbabili, che avranno in comune come interlocutore un giudice con il quale confrontarsi sui reati commessi».

«Perchè proprio un carcere? - continua La Ginestra - Perchè costituisce un luogo dove si riuniscono persone variegate tra loro, ma che poi vivono l'esperienza di dover rendere conto delle proprie azioni".

Tra gli altri spettacoli degni di nota, il Duo Italia, Claudio GREG Gregori e Max Paiella sarà sul palco il 30 luglio con "Apoftegmi musicali", un mix tra canzoni e dialoghi comici dove i protagonisti ironizzeranno sui rapporti interpersonali tra il surreale, l'assurdo e il grottesco, tre caratteristiche tipiche del Duo.

Un altro omaggio, per celebrare i quarant'anni della scomparsa di questo grande cantautore, avverrà il 6 agosto con "40 Rino", per ricordare Rino Gaetano, uno spettacolo scritto e diretto da Toni Fornari. il grande regista Federico Fellini era molto legato a Fregene; anche lui sarà omaggiato il 20 agosto con "In viaggio con Fellini", di e con Francesco Sala, che vedrà protagoniste Claudia Campagnola e Silvia Siravo. A chiudere la rassegna estiva ci penserà una settimana dopo Debora Caprioglio che porterà in scena in anteprima nazionale la sua "Locandiera".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 08:15

