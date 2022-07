Cambio della guardia al Rotary club dell'Acquasanta. Francesco Miscioscia è il nuovo presidente per l'anno 2022-2023. L'avvicendamento in una serata di gala svoltasi al Golf club di via Appia Nuova. A tenere a battesimo, il nuovo direttivo, la scrittrice e conduttrice televisiva Cinzia Tani che, nell'occasione, ha presentato la sua ultima fatica letteraria dal titolo "Quella notte a Valdez", in cui l'autrice ricostruisce ripercorre la vicenda della super petroliera Exxon che si incagliò versando in mare 41 milioni di litri di petrolio.

Alla serata, moderata dal giornalista Massimiliano NIccoli, hanno inoltre preso parte il presidente del VII Municipio, Francesco Laddaga, e l'assessore alla Cultura, Riccardo Sbordoni, con il quale il circolo Rotary dell'Acquasanta intende avviare una stretta collaborazione per interventi a vantaggio delle persone disabili presso Villa Lazzaroni. Il tema rotariano di quest'anno è non a caso: "Essere vicini, ogni volta che conta", confermando così la vocazione altruista dell'associazione.

