Il nipote di Bud Spencer picchiato dopo una lite in macchina: «Preso a pugni in faccia, tre denti rotti». Arrestato l'aggressore

di Redazione Web

Il nipote di Bud Spencer preso a pugni in faccia durante una lite in strada con un automobilista. Alessandro Pedersoli, nipote dell'attore Carlo Pedersoli, ha riportato tre denti rotti ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per sanare la frattura del pavimento oculare. I fatti sono avvenuti nella notte di uno dei primi giorni del novembre scorso, sul lungo Tevere delle Armi a Roma.

L'aggressione

Alessandro Pedersoli è stato colpito da vari pugni al volto dall'aggressore che poi è fuggito. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato e sono partite fin da subito le indagini da parte degli uomini del commissariato Prati.

Dopo una serie di accertamenti, grazie alla collaborazione del Distretto di Ostia e al supporto dei militari della Compagnia Carabinieri di Pomezia, è emerso che l’auto su cui viaggiava l’aggressore era stata presa a noleggio e, dopo una serie di riscontri, si è giunti ad identificare l’odierno indagato: un 21enne residente a Pomezia.

Con gli elementi acquisiti il PM ha chiesto ed ottenuto dal Giudice l’emissione di una misura cautelare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA