Festa della mamma al Bioparco di Roma, sconti e racconti speciali

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Son tutte belle ledel mondo, quelle a quattro e a due "zampe", ma per celebrare la- domenica 13 maggio - ildedica una settimana di sconto, da oggi a domenica, con biglietto a metà prezzo (8 euro anziché 16) per le mamme umane.E un programma speciale:domenica dalle dalle 11.30 alle 17 saranno attivi i lin cui mamme e figli potranno realizzare insieme un ricordo specialeMamme da record, tra giraffe, leoni, orsi ed elefanti per scoprire le peculiarità del mondo animale e del legame mamma-cucciolo (partenza visite: alle 11.30 - 12.45 - 14.30 - 15.45)All’area degli, dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 17.30 gli operatori didattici sveleranno i segreti dello stretto rapporto mamma-piccolo in queste scimmie molto simili all'uomo. Sarà anche l’occasione per sensibilizzare le famiglie in visita sul grado di minaccia didell’orango, di recupero per un graduale reinserimento in natura e soprattutto diDurante ii guardini del Bioparco racconteranno tutte le particolarità del legame tra le mamme e i loro cuccioli. In particolare:del Giappone (ore 11)catta (ore 11.30),(ore 12.30),(ore 14),anfibio (ore 14.30),(ore 15) ea (ore 16.00).Tutte le attività della giornata sono incluse nel costo del biglietto, info www.bioparco.it