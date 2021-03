Roma, sequestrato patrimonio da oltre due milioni di euro al narcotrafficante

Beni mobili, attività commerciali, immobili e conti correnti e polizze, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, riconducibili a Alessandro Virzi, 46 anni, narcotrafficante romano e membro di una importante rete internazionale di trafficanti di sostanze stupefacenti.

I finanzieri del VI M.O.M del II gruppo di Roma hanno eseguito un' ordinanza di sequestro finalizzato alla confisca emessa dal tribunale e richiesta dai magistrati della direzione distrettuale antimafia. Attraverso minuziosi ed approfonditi accertamenti bancari, estesi anche a diversi prestanome, è stato appurato che lo stesso Virzì avrebbe acquistato una società di promozione pubblicitaria e due società immobiliari tutte operanti a Roma, una rivendita di tabacchi sempre ubicata nella Capitale, 7 fabbricati (3 a Roma, 1 a Frascati e 3 a Pomezia) nonché un importante bar a Frascati.

Spacciatori, usurai e vittime di usura si davano appuntamento al bar “Swuami” di via Fiuminata a San Basilio

La figura del Virzi era già emersa nelle indagini dalle Fiamme Gialle nel 2015 che avevano consentito di sgominare un potente sodalizio criminale con base a Roma e con contatti operativi in Germania, Olanda, Spagna e Inghilterra, in grado di organizzare spedizioni via container o via aerea di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America (Colombia, Argentina e Brasile).

si evidenzia che nel corso delle indagini (biennio 2014-2015) erano stati effettuati sequestri per un ammontare complessivo di oltre 1000 chili di cocaina. Durante l’analisi patrimoniale è emerso che Virzi, si è servito anche del canale delle scommesse sportive, in particolare è stato accertato che tra il 2011 e il 2013 ha avuto diversi conti gioco accesi, sia con società italiane che di diritto estero, con i quali ha effettuato giocate per oltre 63 mila euro riportando vincite per 60 mila euro.

