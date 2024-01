Banditi in banca, clienti e dipendenti in ostaggio

di Mario Antoni

Mario Antoni

Momenti di paura ieri mattina in una banca nel quartiere Torraccia, alla periferia di Roma. All'apertura, intorno alle 8, due rapinatori armati di pistole sono entrati nella filiale di via Donato Menichella minacciato dipendenti e clienti presenti. Ma i loro piani sono stati interrotti dalla polizia del distretto di San Basilio e di Fidene, che con tempestività hanno arrestato, Alessandro Tinti di 51 anni e Sergio Valente di 47. Entrambi erano già conosciuti da polizia e carabinieri per i loro precedenti penali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i rapinatori hanno atteso l'arrivo dei primi impiegati e, sotto minaccia dell'arma, sono entrati nella filiale. Poi all'arrivo dei colleghi e di alcuni clienti, in totale otto persone, hanno intimato di rimanere fermi in una stanza mentre uno dei due, con il volto coperto da cappellino e mascherina, ha preso circa ventimila euro in contanti. Forzato anche un roller cash con dentro oltre cinquantamila euro. Ma un dipendente è riuscito ad approfittare di un attimo di distrazione a dare l'allarme anti-rapina alle forze di polizia. In pochi minuti la sala operativa della questura, sotto il coordinamento del dirigente Mario Spaziani, ha inviato le volanti della polizia all'esterno della filiale.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA