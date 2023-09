Resta in panne e controlla il motore, ma l'auto si sfrena e lo schiaccia contro il muro

di Redazione web

Era rimasto in panne, così è sceso e ha aperto il cofano per controllare se ci fosse qualche problema al motore, ma l'auto si è sfrenata ed ha incastrato contro il muro alle sue spalle l'automobilista, bloccandogli le gambe.

Schiacciato dall'auto sfrenata

È accaduto ieri sera intorno alle 22 sulla Strada Provinciale 'Accesso Sud' ad Anagni. Sono stati gli altri automobilisti a notare l'uomo in difficoltà ed a chiamare i carabinieri ed il 118 di Frosinone. In pochi minuti, sul posto è arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco: ha rimosso l'auto, mentre i sanitari facevano intervenire un'eliambulanza trasferendo in codice rosso al policlinico di Tor Vergata il paziente . Sulle circostanze dell'incidente ora stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Anagni.

