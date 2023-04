Piazza Augusto Imperatore, trovato un mosaico: slitta la fine lavori

di Emiliano Pretto

C'è una data per l'inaugurazione della nuova piazza Augusto imperatore. Anzi due: i lavori, in corso dal maggio del 2020 e destinati a creare un grande spazio pedonale davanti all'ingresso della tomba raggiungibile da due monumentali scalinate in sampietrini bianchi, si chiuderanno entro al fine del 2023. La nuova piazza ipogea, per allora, sarà resa fruibile ai cittadini anche se bisognerà aspettare aprile 2024 per la chiusura del secondo lotto, quello con cui sarà realizzata una terrazza pedonale ad anello attorno al monumento.

Ennesimo ritardo





Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 13:46

