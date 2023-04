Allarme bomba alla scuola Marymount di Roma, ricevuta mail minatoria: «Dateci 100mila dollari o facciamo esplodere l'istituto»

di Redazione web

Una e-mail minatoria arrivata questa mattina alla scuola internazionale Marymount, in zona Vigna Clara a Roma, ha fatto scattare l'allarme bomba. Novecento studenti e i docenti, sono stati evacuati poco dopo le 8.33, quando il telefono della segreterie è squillato per la comunicazione. In via di Villa Lauchli sono intervenuti la polizia e il reparto artificieri. La polizia locale ha chiuso le strade per consentire l'intervento in sicurezza.«Consegnateci 100 mila dollari in bitcoin o facciamo esplodere l'istituto», recitava il messaggio.

Questa mattina, a quanto apprende l'Adnkronos, dall'ufficio comunicazione del Marymount International School of Rome, è stata ricevuta una mail in amministrazione che avvertiva che se non fosse stato pagato un certo ammontare di bit Coin «qualche ordigno sarebbe stato fatto detonare». Il Campus, spiegano dalla scuola, è stato evacuato, «gli studenti sono tornati a casa. noi del personale siamo all'esterno al di là dei cancelli, nel parco lontano dagli edifici, a breve andremo a casa. Sul posto l'ambasciata americana e polizia per gli accertamenti del caso».

Il racconto

Le famiglie vengono avvertite prima con un sms e poi tramite un'email che arriva attorno alle 9: «Abbiamo ricevuto una minaccia per la scuola - scrive la preside Sarah Gallagher - Un'email minaccia di far scoppiare dispositivi collocati nel campus. Il messaggio chiede soldi alla scuola. In consultazione con l'ambasciata degli Stati Uniti e la polizia, abbiamo effettivamente evacuato il campus e tutti sono al sicuro sul retro nell'area vicino all'ingresso sulla Cassia. Capiamo che questo sia un momento molto preoccupante per tutti voi. Faremo tornare a casa tutti gli studenti il prima possibile. La Questura ci ha appena dato il nulla osta che potete venire a ritirare i vostri figli entrando dall'ingresso sulla Cassia. Coordineremo anche il servizio di autobus e ci metteremo in contatto con tutti». Dopo poco tempo tutti gli studenti vengono consegnati alle loro famiglie. «Siamo stati molto ben supportati - racconta la preside - e dopo una mattinata di verifiche fortunatamente l'allarme è risultato falso. Speriamo che già domani potremo riprendere scuola come da abitudine».

Allarme rientrato dopo alcune ore

Ha avuto esito negativo la bonifica effettuata dai Poliziotti nella scuola Internazionake Marymount dove questa mattina alle 8.33 era stata segnalata la presenza di un ordigno.

