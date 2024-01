Arrestato l’uomo che investì Don Coluccia: ha tentato di aggredire i vigili e fuggire

di Mario Antoni

Nel mese di agosto, tentò di investire il sacerdote antimafia Don Antonio Coluccia, durante un evento sulla legalità a Tor Bella Monaca, tanto che un agente della scorta del prete gli sparò contro ferendolo a un braccio. Ieri, per sfuggire a un controllo, ha aggredito gli agenti della municipale, del VI Gruppo Torri, a calci e pugni, poi ha tentato la fuga, ma è stato fermato e denunciato. Alla richiesta dei documenti, l’uomo, 29 anni, aveva dapprima dato un nome falso per poi provare ad allontanarsi. Così gli agenti hanno verificato che si trattava proprio di Sergio Del Prete, l’uomo che aveva investito don Coluccia in via dell'Archeologia la scorsa estate.

L'uomo è stato bloccato dagli agenti della polizia di Roma Capitale all'interno del Parco della Pace, dopo che questi aveva tentato di sottrarsi a un controllo colpendo con calci e pugni il personale intervenuto e cercando di darsi alla fuga. Gli agenti, poche ore prima, avevano ricevuto una segnalazione per il furto di alcune biciclette da parte di 3 ragazzi, che avevano riconosciuto il responsabile seduto su una panchina all'interno del parco.

Del Prete è conosciuto alle forze di polizia per le denunce per furto aggravato e tentato omicidio. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, furto, lesioni a pubblico ufficiale e false generalità.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA