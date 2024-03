Gli allocchi tornano al Parco dell'Appia Antica: lo spettacolo della natura in diretta web

La primavera è arrivata e con essa tante creature si sono risvegliate dopo mesi di letargo. Il Parco dell'Appia Antica ha già accolto gli allocchi che, come ogni anno tornano per posizionare le loro casette per nidificare. Chi si fosse perso tale evento naturale potrà rivederlo in quanto è stato ripreso dalle telecamere. Da sempre il Parco dell'Appia Antica è un posto sicuro per gli allocchi che con l'arrivo della primavera formano i nidi da quelle parti per covare poi le loro uova. Data la consuetudine di tale evento naturale, da qualche anno l'associazione Ornis Italica, in collaborazione con il Parco, hanno avviato un progetto attraverso cui seguire le varie fasi.

Il video degli allocchi

L'ente parco regionale dell'Appia Antica ha spiegato che tale installazione di videocamere dà agli uccelli notturni la possibilità di covare in un ambiente sicuro e successivamente allevare i propri pulli.

Il 25 marzo una femmina ha deposto un uovo, che attualmente sta covando gelosamente. Si può seguire tale meraviglia dal sito del parco, grazie all’apposita webcam installata da cui è possibile assistere all'evento. Tale iniziativa sta incuriosendo sempre più persone che stanno restando esterrefatte da tale bellezza.

