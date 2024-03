«Pasqua la passerò in famiglia» dice una donna. «Pasqua con i genitori e con i nonni» dicono un ragazzo e una ragazza. «A Pasqua starò in famiglia con i miei genitori, invece a pasquetta andrò in montagna con gli amici». «Per noi di Siviglia la Pasqua è molto importante, ma quest'anno abbiamio deciso di passarla in Italia». «Io lavoro sia a Pasqua che a Pasquetta».





Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA