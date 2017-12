Umbria Jazz Winter, ad Orvieto il 2018 ha ritmo

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una colonna sonora a base del migliore jazz per salutare l'anno nuovo. E' quella chededicherà al 2018 con la venticinquesima edizione, dal 28 dicembre all'1 gennaio ad. La manifestazione aprirà le porte di prestigiose location della bella cittadina umbra, come teatro Mancinelli, Duomo, Palazzo del Capitano del Popolo, Palazzo dei Sette, Museo Emilio Greco ed ex convento di San Francesco. Qui, per l'occasione, andranno in scena cento eventi, con venticinque band e centocinquanta musicisti, una no stop di note che sarà protagonista anche in centro, con le esibizioni itineranti della marching band. I jazz lunch permetteranno, a pranzo e cena, di degustare l'enogastronomia tipica del territorio, sempre accompagnata da live mentre i grandi concerti regaleranno momenti unici. In calendario, tra gli altri, In my mind - Monk at Town Hall (30/12), l'omaggio di Jason Moran a Thelonious Monk nel centesimo anniversario della sua nascita (info 0763340493, www.umbriajazzwinter.it).Il 28 dicembre Umbria Jazz Winter ospiterà Gino Paoli e il pianista Danilo Rea, insieme per il live Due come noi che...Il 31 dicembre, dalle 20.30, si potrà fare festa con il gran cenone di Capodanno al ristorante San Francesco, al Malandrino Bistrot e al Palazzo dei Sette. Ovviamente a ritmo jazz, con artisti e formazioni internazionali