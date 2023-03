Acilia, la stazione pronta a inizio 2024. Bordoni (Lega): «Cantiere aperto e regolare»

di Redazione web

«La nuova stazione di Acilia Sud, sulla ferrovia Roma Lido, sarà pronta nei primi mesi del 2024. Il cantiere è aperto e prosegue regolarmente, come si è potuto constatare durante il sopralluogo odierno che la Commissione capitolina mobilità ha effettuato insieme ai tecnici di Astral su richiesta della Lega». Lo ha dichiarato nel corso controllo il consigliere capitolino e segretario romano della Lega Salvini Premier Davide Bordoni, membro della Commissione.

«La Lega ha profuso il suo impegno vigilando per ottenere questo risultato. Siamo soddisfatti, è un passo avanti utile ed atteso, ma adesso basta indugi. Avevamo chiesto di controllare l’andamento dei lavori con questo sopralluogo, per essere certi del rispetto delle tempistiche e verificare che si operi con impegno e alacrità in osservanza delle esigenze dell’ambiente, del territorio e della sicurezza dei lavoratori. La nuova stazione è un’opera necessaria per agevolare gli spostamenti di migliaia di romani che ne reclamavano la realizzazione da tempo per risolvere un problema molto sentito nell’intero territorio del Municipio X. Questa infrastruttura è preziosa anche per gli spostamenti durante la stagione estiva per il litorale e nella prospettiva del Giubileo 2025: la Lega proseguirà a monitorare la situazione per evitare ritardi e garantire l’apertura secondo le previsioni», conclude Bordoni.

