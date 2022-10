A fuoco le Poste ai Parioli, l'Atac in via Prenestina e un mezzo Ama a Ostia

di Emilio Orlando

Tre incendi in poche ore, con le fiamme divampate in due uffici pubblici e a un camion dell'Ama. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale infatti hanno spento tre roghi che si sono sviluppati alle Poste, all'interno di un deposito-officina dei bus Atac e per avvolgere (distruggendolo) un mezzo della nettezza urbana.

IL PRIMO. Utenti in fila e dipendenti agli sportelli sono andati rapidamente nel panico all'ufficio postale di via Giuseppe Mercalli, ai Parioli. Le fiamme sono partite dal locale dove sono installati i condizionatori e le unità di trattamento aria. In pochi minuti, il fumo denso e acre ha riempito il locali. La filiale è stata evacuata da Polizia e Carabinieri, come anche i residenti dello stabile di cinque piani.

IL SECONDO. Paura anche al deposito Atac di via Prenestina 45, dove un incendio è partito dal locale per il controllo dei motori. Messi in sicurezza tutti gli operai e gli impiegati.

IL TERZO. Ad Ostia un automezzo dell'Ama è andato a fuoco in piazza Regina Pacis mentre stava caricando rifiuti dai cassonetti. Per evitare che l'immondizia si incendiasse, l'autista ha scaricato i sacchi a terra. Nessun ferito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA