In 280 persone a ballare in pista senza mascherine: chiuso il Tocqueville a Milano

Chiuso per cinque giorni il Tocqueville, storico locale nella zona di corso Como a Milano per il mancato rispetto delle norme anticovid. La scorsa notte, alle 2:40, gli agenti dell'Unità Annonaria della Polizia locale sono entrati e hanno trovato infatti oltre 280 persone che stavano ballando senza distanziamento e senza mascherine a musica altissima.

«Da oltre 25 anni fa ballare Milano» sarebbe questo lo slogan del Tocqueville da anni. Ieri, infatti, era in programma una serata con dj ospite con tariffe, pubblicizzate sulla pagina Facebook del club da 200 euro per un tavolo per cinque con bottiglia (300 nel privé).

Stesso provvedimento per il circolo privato "Bana Club" di via Pestegalli. In questo caso, i vigili hanno trovato, intorno all'una, 80 persone, di cui 25 stavano ballando senza distanziamento né mascherine.

