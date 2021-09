Milano, rissa a bottigliate in zona movida: 4 giovani arrestati e altri 11 denunciati

Quattro giovani sono stati arrestati, mentre altri undici sono stati denunciati, per una rissa scoppiata la notte scorsa a Milano in piazza XXIV Maggio, tra i luoghi più frequentati della Movida cittadina, accanto alla Darsena. Gli agenti sono intervenuti perché era stata segnalata una rissa tra numerosi ragazzi che si lanciavano anche delle bottiglie.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato un italiano di 25 anni a terra, con ferite alla testa. In attesa dei soccorsi, gli agenti hanno cominciato a raccogliere le testimonianze dei presenti i quali hanno raccontato che la rissa era nata in un bar della piazza. È stato mentre gli agenti stavano identificando i giovani che un gruppo di loro ha aggredito e insultato i poliziotti, colpendoli con calci e pugni. In quattro sono stati bloccati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale: sono due italiani di 18 e 19 anni, entrambi con precedenti, un marocchino di 21 anni, anch'egli con precedenti, e un ucraino di 18. Sono stati denunciati altri undici, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per rissa aggravata.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 11:29

