Suarez, al funerale l'emozione dei tifosi dell'Inter: «Luisito per sempre leggenda, la Nord ti rende onore»

Oltre un centinaio fra tifosi e appassionati di calcio sono arrivati, nonostante il grande caldo, nella chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Milano per assistere al funerale di Luis Suarez, ex centrocampista tra le altre di Inter, Barcellona e Sampdoria oltre che della nazionale spagnola, scomparso domenica all'età di 88 anni. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso in chiesa del feretro, sul quale è stata posta una sciarpa nerazzurra.

Tanti i rappresentanti della storia interista, da Massimo Moratti a Gianfranco Bedin, con l'attuale società rappresentata dall'ad Giuseppe Marotta, ma anche campioni del calcio mondiale come Emilio Butragueno, attuale direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 16:51

