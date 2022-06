Sciopero dei mezzi a Milano lunedì 27 giugno. «Basta aggressioni ai lavoratori». Lo stop è di due ore

Un altro sciopero dei mezzi a Milano. Il trasporto pubblico si ferma per protestare contro le sempre più frequenti aggressioni ai lavoratori. Bus, tram e metropolitane si fermeranno, lunedì 27 giugno, per due ore, dopo l'aggressione di venerdì 24 sera di un branco di quattro ragazzi all’agente di stazione di San Donato: calci e pugni, dieci giorni di prognosi per trauma cranico e lesioni al viso.

Leggi anche > Trenord, capotreno picchiato con catene. Oggi il personale sciopera due ore: «Superato il limite»

L’agente di stazione stava chiudendo la scala mobile esterna nella mezzanotte tra venerdì 24 e sabato 25 giugno, quando è stato raggiunto e circondato da un gruppetto di quattro ragazzi. Un pugno, poi un altro, fino a che non è stato preso a calci dopo che ha tentato di difendersi. Il branco, a quel punto, è salito sull’ultimo treno della notte ed è scappato verso il centro di Milano.

L'ennesima aggressione che ha portato i sindacati di Atm a indire uno sciopero dei mezzi per lunedì 27 giugno dalle ore 11 alle ore 13. «La situazione non è più tollerabile», spiegano le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna e Orsa che denunciano: «Dopo la grave aggressione di un agente di stazione alla fermata della metropolitana di San Donato, abbiamo proclamato uno sciopero 'per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori'».

I tecnici della sala controllo Atm sono riusciti a risalire ai componenti dal branco dall’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza e i giovani sono stati denunciati. «Ci scusiamo con i passeggeri ma questa situazione non è più tollerabile», attaccano i sindacati.

Così lunedì 27 giugno bus, tram e metro si fermeranno per due ore in segno di protesta contro una violenza ingiustificabile e sempre più frequente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Giugno 2022, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA