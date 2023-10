Salomon Running Milano, in 2.500 di corsa: trionfano Manuel Molteni e Benedetta Broggi

di Redazione web

Estate piena a Milano, altro che clima autunnale, per la 13^ Salomon Running Milano, la corsa podistica che attraversa la Milano più verde e più divertente. 2500 runner al via nei tre splendidi percorsi che hanno visto la linea di partenza ed il traguardo a CityLife. Un fiume di persone festanti, felici di ritrovarsi per il primo grande evento di running dopo le vacanze, organizzato da A&C Consulting insieme a Friesian Team Asd, tre le distanze da percorrere: la competitiva Top Cup 21km e le più rilassanti, ma non meno affascinanti, non competitive SmartCityLife 15 km e Smart Cup 10km.

Salite, discese, gradini, sterrati, erba, sentieri, questa è da sempre la Salomon Running Milano, lasciato il quartier generale di CityLife, dove è stato allestito anche l’Expo Village fin dal venerdì, i partecipanti sono passati nel Centro Congressi Mi.Co., al Portello e piazza Gino Valle, la più grande piazza di Milano, sul Ponte Iper, saliti sul cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo, fatto un giro da brividi sulla pista d’atletica del Centro XXV Aprile, scalato la cima del Monte Stella e ammirato e corso sulla pista in legno del mitico Velodromo Vigorelli.

Sorrisi, musica, sudore, voglia di partecipare e di correre il più forte possibile, mentre il campione 2023 di Salomon Running Milano è stato Manuel Molteni (Gs Villa Guardia) in 1h17’51” che fa il bis dopo il successo già ottenuto nel 2021 e conferma la sua bravura se sommato ai tanti podi e piazzamenti degli ultimi anni. Alle sue spalle Andrea Rota (Org. Sportiva Alpinisti) in 1h18’04”, atleta azzurro nazionale di Trail e Corsa in Montagna e membro del Team Salomon Running Italia. Rota in questa primavera ai Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail in Thailandia si era piazzato in una storica 7^ posizione nella gara short trail 38km, con i suoi compagni aveva conquistato la medaglia d’oro a squadre.

Pronostico rispettato per la gara femminile, Benedetta Broggi (Sport Project VCO) fa il tris in solitaria, comandando dall’inizio alla fine tutta la competizione. Traguardo tagliato a CityLife in 1h27’39”, ampio il margine sulla sua inseguitrice, Sabina Rapelli (Runcard) arrivata con 5’54” di distacco in 1h33’32”. A completare i podio Antonella Cantoni (Buccella Runners Vigevano) in 1h34’35”.

“Vincere è sempre bello, e questa gara ce l’ho nel cuore – il pensiero di Benedetta Broggi -. Quest’anno sono arrivata col fiato corto perché per tutta l’estate ho fatto solo gare Vertical FiSky in montagna. Pochissima distanza, ma tutta salita, molto verticale. Ancora ieri (sabato ndr) ero a provare il percorso della finale nazionale Vertical. Non avevo dunque i 21km nella gambe ma è andata bene, mi sono divertita”. Da segnalare la presenza e idealmente la prima posizione nella Smart Cup 10km non competitiva dell’azzurro di trail Riccardo Borgialli (Team Salomon Running Italia) che ha corso in 33’59” e vincitore della gara principale di Salomon Running Milano nel 2018 sulla distanza di 25km.

