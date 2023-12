Red Room, discoteca per adulti tra balli proibiti e tende rosse dove Leonardo DiCaprio e fidanzata sono di casa

di Luca Uccello

Sotto i binari del treno, non troppo lontano dalla Stazione Centrale di Milano nasce la Red Room la discoteca per soli adulti frequentata anche da Leonardo DiCaprio

A due passi dalla Stazione Centrale di Milano c'è la Red Room, un luogo di perdizione e di predizione. Una discoteca per adulti, con 15 tavoli a caro prezzo, gestita da Marco Dell’Utri, figlio di Marcello. «Le sue feste - racconta il Corriere della Sera - si chiamano Chandelier Motel, perché richiamano gli antichi fasti dell’omonimo marchio che nei primi anni Duemila animava le nottate milanesi, vantando tra gli ospiti Mickey Rourke e Madonna, Sylvester Stallone e Mariah Carey».

L'ospite: Leonardo DiCaprio

Oggi l'ospite (quasi) fisso è Leonardo DiCaprio accompagnato dalla sua fidanzata di Brescia, Vittoria Ceretti. Leo, per chi l'ha visto, l'ultima volta si è presentato in t-shirt nera, jeans e cappellino e ha ballato fino alla chiusura, tassativamente alle 5.

C'è fumo, c'è musica con deejay pazzeschi, ci sono luci ed effetti di ogni genere. Anche rami di ciliegio che cadono in testa al pubblico presente.

Ogni serata ha un tema e va rispettato. Tra il pubblico presente e naturalmente chi si esibisce. Ogni venerdì, tutti i sabati all’1.45 in punto comincia lo spettacolo per il quale sono venuti tutti. Il palco si libera, lascia spazio ai ballerini, al burlesque. A tutto quello che si può immaginare e non.

Si assiste per esempio a un ballerino maschio e due femmine, con due deliziosi ombrellini in carta di riso. Poi il colpo di scena che lascia le ragazze senza kimono-vestaglia, con slip striminziti e reggipetti simbolici, un coriandolo d’oro per coprire il capezzolo.

Nella parte alta del locale ci due stanze che hanno le tende rosse davanti, come al circo: «Ogni tanto - racconta ancora il Corsera - si chiudono per un minuto, non sappiamo se per un bacio rubato o una conversazione privata». Fino alle 5 del mattino c'è tempo per far tutto...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Dicembre 2023, 14:18

