Ragazzina di 14 anni precipita dal secondo piano: è grave

Dramma sfiorato a Rogeno, centro della Brianza in provincia di Lecco, dove unaè precipitata da una finestra del secondo piano ed è rimasta gravemente ferita. È successo ieri sera intorno alle 21: la 14enne è stata soccorsa in gravi condizioni, anche se cosciente, ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Bergamo. Sono intervenuti un'ambulanza e l'elisoccorso.La caduta è avvenuta da un'altezza di 6-7 metri circa: indagini sono state avviate per ricostruire l'esatta dinamica. Fortunatamente, nonostante la brutta caduta, la ragazzina non è in pericolo di vita: stabilizzata sul posto, è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Saranno i carabinieri di Merate ad accertare come siano andate le cose.