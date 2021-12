Prima della Scala, le proteste di antagonisti e sindacalisti: slogan e striscioni

di

In attesa della prima della Scala sono arrivati i tradizionali contestatori, per il momento qualche decina di persone. Davanti a palazzo Marino è comparso uno striscione «cancellare i brevetti no profit in pandemic» e «recovery planet» esposti dagli antagonisti del centro sociale «il Cantiere», il coordinamento dei collettivi studenteschi e dello «Spazio mutuo soccorso» che cantavano «scuola, diritti dignità, fuori il lusso dalle città.

Accanto gli striscioni dei Cub con una sindacalista vestita da drago con in mano un cartello «Sono Mario il drago perfetto: per voi italiani la Mandrakata perfetta». Altri cartelli dei Cub riportano le rivendicazioni degli infermieri «eroi nei titoloni, trattati da straccioni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Dicembre 2021, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA